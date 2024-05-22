منظمة التعاون الإسلامي ترحّب باعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين

كما جددت المنظمة دعوتها لكافة دول العالم التي لم تعترف بعدُ بدولة فلسطين، أن تبادر بإعلان هذا الاعتراف، وأن تساند طلب دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقًا لرؤية حل الدولتين، واستنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.