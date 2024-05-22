منظمة التعاون الإسلامي ترحّب باعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين

رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين؛ معتبرة أن هذه الخطوة التاريخية الهامة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتساهم في تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية.
وثمّنت المنظمة مثل هذه المواقف التي تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م بما فيها مدينة القدس الشريف، وتدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
كما جددت المنظمة دعوتها لكافة دول العالم التي لم تعترف بعدُ بدولة فلسطين، أن تبادر بإعلان هذا الاعتراف، وأن تساند طلب دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقًا لرؤية حل الدولتين، واستنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.