جنود إسرائيليون يتسللون إلى سوريا ويطلقون النار على 4 أشخاص

وقال: "أرسل جنود إلى الموقع حيث عبروا الحدود ونفذوا عملية عبر إطلاق النار على ساقي أحد المشتبه بهم، وجرى إجلاؤه فوراً بواسطة مروحية إلى مستشفى في إسرائيل" من دون أن يأتي على ذكر مصير الثلاثة الآخرين.