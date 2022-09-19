جنود إسرائيليون يتسللون إلى سوريا ويطلقون النار على 4 أشخاص

تسلل جنود إسرائيليون عبر الحدود إلى سوريا، اليوم (الاثنين)، وأطلقوا النار على أربعة أشخاص مما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر جيش الاحتلال في بيان أن "جنود استطلاع رصدوا أربعة مشتبه بهم قرب خسفين في هضبة الجولان".
وأضاف أنهم "ألقوا مقذوفات على السياج الحدودي"، من دون أن يقدم معلومات عن طبيعة المقذوفات، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال: "أرسل جنود إلى الموقع حيث عبروا الحدود ونفذوا عملية عبر إطلاق النار على ساقي أحد المشتبه بهم، وجرى إجلاؤه فوراً بواسطة مروحية إلى مستشفى في إسرائيل" من دون أن يأتي على ذكر مصير الثلاثة الآخرين.