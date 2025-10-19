باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار

وأكد وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف، الذي ترأس وفد بلاده في المفاوضات مع الجانب الأفغاني في الدوحة، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، مبينًا أن الاتفاق يضمن احترم البلدين سيادة بعضهما بعضًا.