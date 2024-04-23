قطر تشترط تجاوب "حماس" مع جهود الوساطة لإبقاء مكتبها في الدوحة

ومنذ أشهر، تقود قطر جهود وساطة مع مصر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، واستعادة رهائن احتجزتهم "حماس" خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.