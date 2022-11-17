وزير خارجية الكويت لأوروبا: "شنغن" ليست غاية.. والتدخل بشؤوننا مرفوض

وأضاف "العبدالله"، خلال مؤتمر صحافي اليوم، أنه يرفض الكيل بمكيالين من الدول الأوروبية؛ مبينًا أن إعفاء الكويتيين يعتبر وسيلة وليس غاية؛ حيث إن الغاية هي تطوير العلاقات مع الدول؛ مشيرًا إلى أنه خلال مسيرته الدبلوماسية التي تصل إلى 35 عامًا، يؤيد تطبيق سياسة التأني والحكمة، بعيدًا عن الاندفاع والانفعال والتسرع؛ حيث إن التأني مطلوب في أي عمل ديبلوماسي؛ بحسب ما نقلته "القبس".