"حرب الطاقة".. روسيا قلقة من تسرب غاز "نورد ستريم 2": ربما تخريب!

وبحسب الكرملين، قد تكون الأعطال في خطوط أنابيب "نورد ستريم 2" نتيجة أعمال تخريبية؛ فيما ذكرت الشركة المسؤولة عن "نورد ستريم 2" أن الضغط في خط الأنابيب الذي كان يحتوي على بعض الغاز المحكم بالداخل على الرغم من عدم تشغيله؛ انخفض من 105 إلى 7 بارات خلال الليلة الماضية.