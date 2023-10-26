"عباس" يطالب بالوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي على غزة

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، على وجوب الوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، في ظل القصف الهمجي على المدنيين العزل في القطاع.
وطالب "عباس" خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، بضرورة فتح ممرات إنسانية دائمة لإدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكد رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو من الضفة، أو القدس.
من جهة أخرى، ذكر رئيس وزراء اليونان، الذي يشارك في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، أن مجلس الاتحاد يبحث آخر التطورات، وأنه سيقوم بإطلاع قادة الاتحاد الأوروبي على المطالب الفلسطينية وآخر التطورات.
وأضاف "ميتسوتاكيس" أنه سيبقى على تواصل مع "عباس" خلال الفترة المقبلة من أجل تطويق الأحداث.