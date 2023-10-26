"عباس" يطالب بالوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي على غزة

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، على وجوب الوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، في ظل القصف الهمجي على المدنيين العزل في القطاع.