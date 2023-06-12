إيران مستعدة لتبادل السجناء مع أميركا

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم (الاثنين)، عن استعداد بلاده لإجراء تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة قريباً؛ "إذا أبدت واشنطن حسن النية".
وقال "كنعاني" في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لمسألة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، المفاوضات جارية عبر وسطاء، وإذا أظهر الطرف الآخر نفس الجدية وحسن النية فيمكن لذلك أن يحدث في المستقبل القريب"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ومن بين الأميركيين المحتجزين لدى إيران، سياماك نمازي، وهو رجل أعمال إيراني يحمل الجنسية الأميركية، صدر بحقه حكم في 2016 بالسجن عشر سنوات بتهمتي التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية.