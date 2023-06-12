إيران مستعدة لتبادل السجناء مع أميركا

ومن بين الأميركيين المحتجزين لدى إيران، سياماك نمازي، وهو رجل أعمال إيراني يحمل الجنسية الأميركية، صدر بحقه حكم في 2016 بالسجن عشر سنوات بتهمتي التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية.