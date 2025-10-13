وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى

وبحسب الخطة، تفرج إسرائيل عن 250 أسيراً فلسطينياً من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، من بينهم 96 من سجن “عوفر” و154 من سجن “وكتسيعوت” في النقب، إضافة إلى 1,718 معتقلاً من قطاع غزة اعتقلوا بعد اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، على أن يتم نقل المفرج عنهم إلى قطاع غزة ثم إلى جمهورية مصر العربية.