وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى

وصل 96 أسيراً فلسطينياً محرراً من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات، أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سجن “عوفر” غرب رام الله، إلى قصر رام الله الثقافي في بيتونيا، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المبرم بين إسرائيل وحركة حماس.
وأفادت مصادر محلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حافلتين ومركبة إسعاف تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر نقلت الأسرى المحررين من سجن “عوفر” إلى رام الله، حيث كان مئات من ذويهم في استقبالهم وسط مشاعر فرح ممزوجة بالدموع.
وأبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وزارة الصحة الفلسطينية أن عدداً كبيراً من المفرج عنهم من كبار السن ويعانون أوضاعاً صحية صعبة، فيما أصيب آخرون بأمراض جلدية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون الإسرائيلية.
في المقابل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الأهالي والصحفيين المتجمهرين قرب سجن “عوفر” أثناء عملية الإفراج.
وكانت اللجنة الدولية قد أعلنت في وقت سابق تسلم 20 محتجزاً إسرائيلياً من قطاع غزة على دفعتين، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السلام الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ينص على وقف الحرب في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وتبادل الأسرى بين الطرفين.
وبحسب الخطة، تفرج إسرائيل عن 250 أسيراً فلسطينياً من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، من بينهم 96 من سجن “عوفر” و154 من سجن “وكتسيعوت” في النقب، إضافة إلى 1,718 معتقلاً من قطاع غزة اعتقلوا بعد اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، على أن يتم نقل المفرج عنهم إلى قطاع غزة ثم إلى جمهورية مصر العربية.
وتشير إحصاءات مؤسسات الأسرى إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز 11 ألفاً، بينهم 350 محكوماً بالمؤبد، و53 أسيرة منهن ثلاث من غزة، وطفلتان، إضافة إلى نحو 400 طفل أسير في سجني “عوفر” و”مجدو”، و3,380 معتقلاً موقوفاً دون محاكمة حتى أكتوبر الجاري.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 67,806 فلسطينيين وإصابة ما يزيد على 170 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب مجاعة حصدت أرواح 463 شخصاً، بينهم 157 طفلاً.