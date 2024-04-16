مقتل 3 عناصر في حزب الله بينهم قياديان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أوردت أن "مسيّرة معادية" استهدفت سيارة في بلدة عين بعال الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترًا من أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل، وأفادت عن "سقوط شهيد وإصابة اثنين بجروح" من دون أن تحدد ما إذا كان القتيل مدنيًا أو مقاتلاً .