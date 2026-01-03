محافظ شبوة: نعمل مع التحالف لاستقرار المحافظة ونثق بقيادة السعودية

وفي هذا السياق، وصف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ترحيب محافظ شبوة بعقد المؤتمر بـ"الخطوة الإيجابية"، مشيرًا إلى أنها تعبّر عن توجه أبناء الجنوب نحو الحفاظ على عدالة قضيتهم ومناقشتها ضمن طاولة حوار شاملة تلبي تطلعاتهم.