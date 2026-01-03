محافظ شبوة: نعمل مع التحالف لاستقرار المحافظة ونثق بقيادة السعودية

في خطوة داعمة للحوار الوطني، أكد محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير، أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع التحالف العربي من أجل الحفاظ على استقرارها وتجنب الفتن.
وقال في تصريح اليوم السبت: "نؤكد تأييدنا لجهود التحالف وسنعمل معه لاستقرار شبوة"، مضيفًا: "نثق في قيادة المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في دعم استقرار المحافظة".
وثمّن "بن الوزير" الدور الأخوي الذي تضطلع به المملكة في دعم الحوار بشأن القضية الجنوبية، في ظل التحركات السياسية الجارية لعقد مؤتمر شامل في العاصمة الرياض.
وفي هذا السياق، وصف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ترحيب محافظ شبوة بعقد المؤتمر بـ"الخطوة الإيجابية"، مشيرًا إلى أنها تعبّر عن توجه أبناء الجنوب نحو الحفاظ على عدالة قضيتهم ومناقشتها ضمن طاولة حوار شاملة تلبي تطلعاتهم.
وكتب "آل جابر" في منشور عبر منصة "أكس": "المملكة ترحب بكل القيادات الجنوبية ممن يتخذ موقفاً إيجابيًا يخدم قضيته بالمشاركة في المؤتمر".
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ترحيبها بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي لعقد مؤتمر جنوبي شامل في الرياض، يضم كافة المكونات الجنوبية على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية.
وأفادت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نقلته العربية.نت، أن الدعوة تأتي استجابة مباشرة لطلب "العليمي"، مؤكدة دعم المملكة لأي خطوات تسهم في إيجاد تصور شامل لتسوية القضية الجنوبية بما يُلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة.
وأشارت الوزارة إلى أن الرياض تبذل جهودًا متواصلة لدعم مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية، من خلال مسارات سياسية واقتصادية وتنموية متكاملة، وصولًا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
واختتم البيان بالتأكيد على أن القضية الجنوبية تُعد قضية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية قادمة، وأن معالجتها يجب أن تتم عبر الحوار والتوافق، ضمن إطار وطني جامع وبناء ثقة بين جميع أبناء اليمن.