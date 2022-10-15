طلائع الجنود الروس في القوة العسكرية المشتركة يصلون إلى بيلاروسيا

أعلنت السلطات البيلاروسية، اليوم "السبت"، أن أوائل الجنود الروس في القوة العسكرية المشتركة الجديدة بين موسكو ومينسك، وصلوا إلى بيلاروسيا، بعد أسبوع على إعلان تشكيل القوة التي يفترض أن تدافع عن حدود البلاد ضد تهديد أوكراني.
وأفادت وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان، بأن القطارات الأولى للجنود الروس الذين يشكلون المجموعة العسكرية الإقليمية، وصلت إلى بيلاروسيا، من دون تحديد عدد هؤلاء العسكريين؛ وفقًا لـ"رويترز".
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة عسكرية مشتركة من دون تحديد مكان انتشارها وحجمها.