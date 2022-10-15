طلائع الجنود الروس في القوة العسكرية المشتركة يصلون إلى بيلاروسيا

أعلنت السلطات البيلاروسية، اليوم "السبت"، أن أوائل الجنود الروس في القوة العسكرية المشتركة الجديدة بين موسكو ومينسك، وصلوا إلى بيلاروسيا، بعد أسبوع على إعلان تشكيل القوة التي يفترض أن تدافع عن حدود البلاد ضد تهديد أوكراني.