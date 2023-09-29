نتيجة تصاعد التوترات والاشتباكات.. قلق أممي من تدهور الوضع الإنساني في مالي

وأضاف دوجاريك؛ أن وكالات الإغاثة تحتاج إلى الوصول الآمن ودون عوائق إلى المجتمعات المتضررة، كي تتمكن من مواصلة نشاطها، وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى حاجتها بشكلٍ عاجلٍ، إلى موارد إضافية لضمان توفير الخدمات الحيوية للعمل الإنساني، بما في ذلك الأنشطة اللوجستية وإزالة الألغام.