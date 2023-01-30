رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وأضاف أن كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية الكيان الفلسطيني المتمثل في السلطة الفلسطينية ستفشل؛ لأن هناك اعترافًا دوليًا من 140 دولة في العالم بها، وهي من تقود النضال الفلسطيني، وصولًا إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس.