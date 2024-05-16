استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها لمدينة طولكرم فتحت نيرانها بكثافة صوب الفلسطينيين ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين، إضافة إلى اقتحامها العشرات من المحال التجارية وتفجير محل للصرافة بعد الاستيلاء على ما بداخله من أموال.