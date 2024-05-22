"البديوي" يرحّب باعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميًّا بدولة فلسطين

وأشار إلى أن هذا الاعتراف يعد خطوة محورية واستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين، ودافعًا قويًّا لكل الدول للقيام بخطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين؛ مما سيُسهم في حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه والعيش بسلام وعدالة واستقلال، بعد سنوات عديدة من الظلم والبطش والانتهاكات الخطيرة، والعيش تحت وطأة قوات الاحتلال الإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته إلى القيام بدورهم في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على الحق الكامل في إقامة دولتهم.