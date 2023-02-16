الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون سحب الجنسية وتؤكد: جائر وعنصري

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى "قانون سحب الجنسية" الجائر والعنصري الذي يشكل تصعيداً خطيراً وتطهيراً عرقياً، ويعد جزءًا من مشروع التهجير القسري الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي في ظل غياب الردع الدولي.
وقالت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم، إن القانون يمثل تكريسًا لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في حق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تأتي في سياق متصل مع تصاعد الاستهدافات الميدانية والاقتحامات ومجازر هدم المنازل التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية.
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للتدخل الفوري لوقف القانون العنصري والحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، محذرة من أن استمرارها في هذه السياسات والممارسات والجرائم في إطار تنفيذ مشاريع وخطط الضم والتهويد ستدفع لانفجار الأوضاع في المنطقة مما يهدد الأمن والسلم الدوليين.