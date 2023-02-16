الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون سحب الجنسية وتؤكد: جائر وعنصري

وقالت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم، إن القانون يمثل تكريسًا لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في حق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تأتي في سياق متصل مع تصاعد الاستهدافات الميدانية والاقتحامات ومجازر هدم المنازل التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية.