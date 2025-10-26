إصابة 12 جنديًا إسرائيليًا في تصادم مركبتين عسكريتين قرب حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة 12 جنديًا جراء حادث سير "عملياتي" وقع على الحدود مع قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإصابات تنوّعت بين إصابتين متوسطتين وعشر إصابات طفيفة.
وأوضح الجيش في بيان أن الحادث نتج عن تصادم بين مركبتي هامفي عسكريتين، مؤكدًا أنه لا توجد مؤشرات على أن للحادث خلفية أمنية أو ارتباطًا باشتباكات في المنطقة.
وأضاف أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إبلاغ عائلاتهم بحالتهم الصحية.
وأكد الجيش فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.