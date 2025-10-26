إصابة 12 جنديًا إسرائيليًا في تصادم مركبتين عسكريتين قرب حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة 12 جنديًا جراء حادث سير "عملياتي" وقع على الحدود مع قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإصابات تنوّعت بين إصابتين متوسطتين وعشر إصابات طفيفة.