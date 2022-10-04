"الإرياني": الحوثي يهدد الملاحة العالمية ويستهدف السفن التجارية بالبحر الأحمر

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الإعلان الصادر عن ميليشيا الحوثي باعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، منطقة عمليات عسكرية، أمر خطير يكشف حقيقتها كميليشيا إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية، وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً، حذر "الإرياني" في تغريدة عبر تويتر أمس الثلاثاء، إلى أن الإعلان يشكل تهديداً لشركات الملاحة العالمية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط.
وقال إن هذا التهديد يؤكد مصداقية التحذيرات التي أطلقتها الحكومة اليمنية منذ وقت مبكر بشأن استمرار سيطرة ميليشيا إرهابية تدار من نظام طهران على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، ما يهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وإمدادات الطاقة عصب الاقتصاد العالمي.
وطالب "الإرياني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح من هذا التهديد الخطير.
وطالبهم بالقيام بمسؤولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وحذرت الحكومة اليمنية مراراً من التهديد الخطير وغير المسبوق الذي باتت تشكله الألغام البحرية الحوثية على سلامة السفن التجارية وأمن حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وتسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل عشرات الصيادين في السواحل اليمنية، كما توقفت حركة الصيد بالعديد من المناطق بسبب تلك الألغام، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.