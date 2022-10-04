"الإرياني": الحوثي يهدد الملاحة العالمية ويستهدف السفن التجارية بالبحر الأحمر

وتسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل عشرات الصيادين في السواحل اليمنية، كما توقفت حركة الصيد بالعديد من المناطق بسبب تلك الألغام، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.