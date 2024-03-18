الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تتسبب في مجاعة بغزة وتستخدم التجويع سلاح حرب

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين): "إن إسرائيل تتسبب في حدوث مجاعة في قطاع غزة وتستخدم التجويع سلاحًا في الحرب".
وأضاف "بوريل" في افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل: "في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص".
وتابع: "هذا غير مقبول. المجاعة تستخدم سلاح حرب. إسرائيل تتسبب في المجاعة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
يأتي ذلك في وقت من المقرر، أن يعقد فيه رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري ومسؤولون مصريون لقاء في الدوحة اليوم؛ لبحث هدنة محتملة واتفاق تبادل رهائن في غزة.