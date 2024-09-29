"العدو يريد بث الانقسام".. "الجيش اللبناني" يدعو إلى الحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي

غداة إعلان "حزب الله" مقتل أمينه العام حسن نصر الله بغارة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، حثّ الجيش اللبناني، اليوم الأحد، على "عدم الانجرار وراء أفعال قد تمسّ بالسلم الأهلي" و"الحفاظ على الوحدة" في بلد يشهد انقسامًا سياسيًا وطائفيًا.
وقال الجيش في بيان: "تهيب قيادة الجيش بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمسّ بالسلم الأهلي في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا".
وأكّد الجيش وفق "سكاي نيوز عربية" استمراره "في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على السلم الأهلي".
واعتبر أن "العدو الإسرائيلي" يعمل "على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين".
ويأتي ذلك فيما ينفذ الجيش انتشارًا داخل العاصمة بيروت التي نزح إليها الآلاف إثر قصف إسرائيلي عنيف على معاقل "حزب الله" في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أكد مسؤول في الجيش.
وحثّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهته اللبنانيين في بيان جاء بعد اجتماع طارئ للحكومة إثر عودته بشكل عاجل من الأمم المتحدة في نيويورك "إلى مواجهةِ ما يجري بمسؤولية وطنية تصون وحدَتَنا ونؤكد تضامننا؛ لأن من أهداف العدو الإسرائيلي ضرب هذه الوحدة التي طالما شكّلت السلاح الأقوى في مواجهة مخططاته الإجراميّة".