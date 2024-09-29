"العدو يريد بث الانقسام".. "الجيش اللبناني" يدعو إلى الحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي

غداة إعلان "حزب الله" مقتل أمينه العام حسن نصر الله بغارة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، حثّ الجيش اللبناني، اليوم الأحد، على "عدم الانجرار وراء أفعال قد تمسّ بالسلم الأهلي" و"الحفاظ على الوحدة" في بلد يشهد انقسامًا سياسيًا وطائفيًا.