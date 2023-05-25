الاتحاد الأوروبي يقدم 220 ألف قذيفة مدفعية لكييف

اتفقت الحكومات الأوروبية على برنامج الذخيرة في مارس، بعدما أعلنت كييف حاجتها الماسة لقذائف المدفعية مع تحول الغزو الروسي إلى حرب استنزاف محتدمة.
ويُسمَع مجددًا أن فرنسا والاتحاد الأوروبي سيدعمان كييف "على المدى الطويل" و"في كل المجالات".. وجاء التأكيد من المبعوث الصيني "لي هوي" الذي أرسلته بكين إلى أوروبا للبحث عن حل سياسي.
وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء، دعم بكين لمصالح موسكو "الأساسية" خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.
وعززت الصين وروسيا في السنوات الأخيرة التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، وازداد التقارب بينهما منذ غزو أوكرانيا؛ رغم إصرار بكين على أنها تلتزم الحياد تجاه النزاع.
وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا؛ إذ بلغت التجارة بين البلدين مستويات قياسية فقدرت بـ190 مليار دولار العام الماضي؛ وفق بيانات صادرة عن الجمارك الصينية.