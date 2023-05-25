الاتحاد الأوروبي يقدم 220 ألف قذيفة مدفعية لكييف

ويُسمَع مجددًا أن فرنسا والاتحاد الأوروبي سيدعمان كييف "على المدى الطويل" و"في كل المجالات".. وجاء التأكيد من المبعوث الصيني "لي هوي" الذي أرسلته بكين إلى أوروبا للبحث عن حل سياسي.