"تراس" أم "سوناك"؟ .. البريطانيون يترقبون غداً من يترأس الحكومة؟

فرغم أنها غادرت السلطة قبل 30 عاماً، وتوفيت قبل حوالي عشر سنوات، إلا أن مارجريت تاتشر، كانت حاضرة في السباق إلى داونينغ ستريت؛ لأن البلاد تعيش ظروفًا مشابهة إلى حد ما لفترة وصولها إلى السلطة، وفي خضمها، برز اسم امرأة أيضًا، وهي وزيرة الخارجية ليز تراس.