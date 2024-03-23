"غوتيريس": الغالبية العظمى من دول العالم سئمت القتل والدمار والمجاعة في غزة

وأوضح "غوتيريس" أثناء زيارته الجانب المصري للحدود مع قطاع غزة، أنه أتى إلى مدينة رفح المصرية حاملًا أصوات الغالبية العظمى من دول العالم التي سئمت ما يحدث في غزة، حيث هدمت المنازل وقضت عائلات وأجيال بأكملها في ظل مجاعة تحاصر السكان.