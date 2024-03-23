"غوتيريس": الغالبية العظمى من دول العالم سئمت القتل والدمار والمجاعة في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (السبت): "إن الفلسطينيين في قطاع غزة من أطفال ونساء ورجال يعيشون كابوسًا لا ينتهي"، فيما تقترب الحرب بين اسرائيل وحركة "حماس" من شهرها السادس.
وأوضح "غوتيريس" أثناء زيارته الجانب المصري للحدود مع قطاع غزة، أنه أتى إلى مدينة رفح المصرية حاملًا أصوات الغالبية العظمى من دول العالم التي سئمت ما يحدث في غزة، حيث هدمت المنازل وقضت عائلات وأجيال بأكملها في ظل مجاعة تحاصر السكان.
وشدد على أن الخيار في غزة واضح، إما زيادة المساعدات أو المجاعة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة العمل مع مصر من أجل تسهيل تدفق المساعدات إلى غزة.
وكان "غوتيريس" قد جدد في وقت سابق من اليوم دعوته لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.