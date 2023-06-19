الاتحاد الأوروبي يتعهّد بتقديم 190 مليون يورو مساعدات للسودان

وأوضح الاتحاد في بيان أن 52 مليون يورو من المساعدات ستخصص لدعم الفئات الأكثر ضعفًا في الأزمة، التي تشهدها البلاد منذ 15 أبريل الماضي، و8 ملايين يورو تُخصص لدعم جيران السودان في التعامل مع وصول النازحين الفارين من القتال.