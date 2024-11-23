حصيلة الغارة الإسرائيلية على البسطة وسط بيروت ترتفع إلى 11 قتيلًا و23 مصابًا

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية ذكرت في وقت سابق من صباح السبت، أنّ طائرات حربية إسرائيلية قصفت مبنى سكنيًّا من 8 طوابق في شارع المأمون بمنطقة البسطة وسط بيروت بخمسة صواريخ.