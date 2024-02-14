اليوم الـ131 للعدوان.. شهداء وجرحى في 16 مجزرة جديدة آخر 24 ساعة

تواصلت عمليات الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ131 على التوالي، باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة.