سفينة حربية روسية و3 زوارق أوكرانية.. شاهد النهاية المرعبة لهذه المعركة البحرية
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير زوارق أوكرانية مسيرة (بدون جنود) ومحملة بالمتفجرات، حاولت الاصطدام بالسفينة الحربية الروسية "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود قرب مضيق البوسفور؛ من أجل تدميرها.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، تظهر اللقطات قيام طاقم سفينة "إيفان خورس" بتدمير الزوارق الأوكرانية المُسيّرة بضربات دقيقة في مضيق البوسفور.
وذكرت الوزارة أنه "في الساعة 5:30 صباحًا، على بُعد 140 كيلومترًا شمالي شرق مضيق البوسفور، قامت القوات الأوكرانية بمحاولة فاشلة بواسطة ثلاثة زوارق سريعة مسيّرة؛ لضرب السفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود، التي تقوم بمهام؛ لضمان سلامة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا".
وأضافت أنه تم تدمير جميع قوارب العدو بنيران السفينة الروسية على بعد 140 كيلومترًا شمال شرق مضيق البوسفور، وتواصل الآن "إيفان خورس" أداء مهامها.
وبثّت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لحظة تدمير أحد الزوارق الأوكرانية، بواسطة صواريخ السفينة الروسية، وكيف تحول الزورق المحمل بالمتفجرات إلى كتلة من النيران وحريق ضخم قرب جسر القرم أو "جسر مضيق كريتش" في البحر الأسود.