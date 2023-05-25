سفينة حربية روسية و3 زوارق أوكرانية.. شاهد النهاية المرعبة لهذه المعركة البحرية

وذكرت الوزارة أنه "في الساعة 5:30 صباحًا، على بُعد 140 كيلومترًا شمالي شرق مضيق البوسفور، قامت القوات الأوكرانية بمحاولة فاشلة بواسطة ثلاثة زوارق سريعة مسيّرة؛ لضرب السفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود، التي تقوم بمهام؛ لضمان سلامة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا".