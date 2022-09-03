أوروبا بلا غاز روسي.. سلاح موسكو يرشق السعر الأوروبي الأقصى!

روسيا والغرب.. صد ورد

وعلى الرغم من أن البيانات التي نشرها موقع "نورد ستريم" أمس الجمعة، قد أشارت إلى أن إمدادات الغاز ستعود عبر الخط؛ إلا أن شركة "غازبروم" الروسية، والتي تقوم بتصدير الغاز عبر الخط، أعلنت أنها لن تستطيع استئناف ضخ الغاز بأمان إلى أوروبا عبر خط "نورد ستريم 1" إلا بعد أن تقوم شركة "سيمنس" الألمانية بإصلاح عطل في أحد توربينات الخط.