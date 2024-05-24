استشهاد 15239 طفلاً نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 15239 طفلاً في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 231 على التوالي؛ معظمهم استُشهدوا في 3191 مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلات بأكملها، لافتة إلى أن هناك حالياً 17 ألف طفل فقدوا أحد والديهم في العدوان.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها، أن 10093 امرأة استُشهدن منذ بدء العدوان؛ معظمهن أمهات، منوّهةً أن 1.095.000 من النازحين في مراكز الإيواء والخيام أُصيبوا بالأمراض المعدية؛ من بينهم أكثر من 20000 من النازحين تم اكتشاف إصابتهم بالوباء الكبدي، يُضاف إليهم 350 ألفاً مصابون بالأمراض المزمنة، ونزوح مليونَي فلسطيني عن منازلهم وتكدسهم في مناطق ضيقة ومراكز إيواء وخيام؛ ما تسبّب في كارثة صحية، التي ترافق معها انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة، بسبب قصف وحصار الاحتلال لها، وقطع إمدادات الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية عنها؛ ما تسبّب في وفاة مئات الجرحى والمرضى.
وبيّنت أن مواصلة إغلاق معبر رفح البري من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، تسبّب في وقوع وفيات في صفوف المرضى والجرحى الذين كانوا على قوائم السفر للخارج؛ لصعوبة توافر علاجٍ لهم في مستشفيات قطاع غزة التي خرج معظمها عن الخدمة.