سواقي الدم والمطر تدور.. "غزة بين نار المحتل وهول الهطولات".. قصص تُدمي القلوب

تسقط الأمطار على أهالي غزة في العراء كملح على جراحهم المفتوحة، فالأمطار التي يرفع الناس أكفهم فرحًا بقدومها، يختلف وضعها تمامًا في غزة اليوم، فهذه الأمطار تجلد الغزيين في العراء، الذين لا يملكون للتستر منها سوى أكوام من الأوجاع والمآسي والمرارات وما تبقى فيهم من صبر؛ فهطول الأمطار على الغزيين في العراء ليس إلا غيضا من فيض مصابهم الكبير، ولن يزيد تلك العذابات إلا وجعًا وقهرًا، تمامًا كالعود الذي ينبش في جرح نازف، فلا هو بمعالجه ولا هو بتاركه ليندمل بمفرده.