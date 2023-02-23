تنديدًا بمجزرة نابلس.. إضراب شامل يعمّ المحافظات الفلسطينية

عمّ الإضراب محافظات فلسطين المحتلة، اليوم الخميس؛ تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس يوم أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن استشهاد 11 مواطنًا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.
وشلّ الإضراب مناحي الحياة كافة، وأُغلقت المدارس والجامعات، والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات شعبية إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.
وأوضحت القوى الوطنية في بيان لها وفق وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء"، أن هذا الإضراب يأتي إسنادًا لأهلنا في نابلس العصية على الانكسار، وأن شعبنا الوفي سيدافع عن نفسه أمام فاشية الاحتلال، ولن ترهبه المجازر.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة نابلس، أمس الأربعاء، وارتكبت مجزرة أسفرت عن استشهاد 11 مواطنًا، بينهم ثلاثة مسنين، وطفل، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر.