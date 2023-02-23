تنديدًا بمجزرة نابلس.. إضراب شامل يعمّ المحافظات الفلسطينية

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة نابلس، أمس الأربعاء، وارتكبت مجزرة أسفرت عن استشهاد 11 مواطنًا، بينهم ثلاثة مسنين، وطفل، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر.