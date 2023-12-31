مصدران: القصف الأمريكي للزوارق الحوثية قتل 10 وأصاب 2

نقلت "فرانس برس" عن مصدرين ملاحيين في ميناء الحديدة اليمني، أن عشرة حوثيين يمنيين قُتِلُوا، وأُصيب اثنان آخران؛ جراء القصف الأمريكي الذي استهدف زوارق حوثية هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر.