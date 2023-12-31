مصدران: القصف الأمريكي للزوارق الحوثية قتل 10 وأصاب 2

نقلت "فرانس برس" عن مصدرين ملاحيين في ميناء الحديدة اليمني، أن عشرة حوثيين يمنيين قُتِلُوا، وأُصيب اثنان آخران؛ جراء القصف الأمريكي الذي استهدف زوارق حوثية هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر.
وأوضح أحد المصدرين أن "أربعة ناجين وصلوا إلى ميناء الحديدة ومعهم جريحان نُقلا إلى مستشفى الصماد".
من جانبه، بيّن المصدر الآخر أن الزوارق الحوثية كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت إغراق 3 زوارق تابعة للحوثيين، بعدما هاجمت سفينة تجارية ومروحيات أمريكية، في جنوب البحر الأحمر.