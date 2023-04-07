قتيلتان وإصابة حرجة.. عملية إطلاق نار بالأغوار في إسرائيل

وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع "عملية إطلاق نار تجاه سيارة على مفرق حمرا غرب غور الأردن"، وقال إن قواته تُمشّط المنطقة، في محاولة للعثور على المنفذين. وانسحب المنفذون من المكان بعد استهداف المركبة الإسرائيلية.