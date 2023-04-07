قتيلتان وإصابة حرجة.. عملية إطلاق نار بالأغوار في إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، أنه قصف 4 مواقع لإنتاج الأسلحة تابعة لـ"حماس"، إضافة إلى نفق للحركة بقطاع غزة.
وقال الجيش في بيان: "هاجمت طائرات مقاتلة قبل قليل أهدافًا إضافية لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة، منها فتحة لموقع تحت الأرض لإنتاج الأسلحة وثلاثة مواقع أخرى لإنتاج الأسلحة ونفق تابع للمنظمة".
وقتلت إسرائيليتان وأصيبت ثالثة بحالة خطيرة، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة قرب مستوطنة "حمرا" في منطقة الأغوار، في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.
وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع "عملية إطلاق نار تجاه سيارة على مفرق حمرا غرب غور الأردن"، وقال إن قواته تُمشّط المنطقة، في محاولة للعثور على المنفذين. وانسحب المنفذون من المكان بعد استهداف المركبة الإسرائيلية.
وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى إصابة ثلاثة إسرائيليين بحالة حرجة قرب مستوطنة "حمرا" في منطقة غور الأردن.