حكم بالسجن المؤبد على مستوطن قتل عائلة فلسطينية حرقًا

ودانت المحكمة عميرام بن أوليئيل الذي كان يبلغ في ذلك الوقت "25 عامًا" من مستوطنة شيلو في شمال الضفة الغربية، بتهمة "الشروع بالقتل العمد والتآمر لارتكاب جريمة عنصرية". ومع ذلك استأنف بن أوليئيل الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، لكن ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل لا يمكن الطعن في قراراتها، أكدوا الخميس بالإجماع على تثبيت الحكم الصادر عن محكمة اللد ورفض استئنافه.