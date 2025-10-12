تشكيل حكومي جديد في فرنسا.. "ليسكور" وزيراً للمالية

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الأحد عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، شهدت إعادة تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً للمالية.