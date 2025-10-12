تشكيل حكومي جديد في فرنسا.. "ليسكور" وزيراً للمالية

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الأحد عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، شهدت إعادة تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً للمالية.
ويأتي تعيين ليسكور في وقت حرج، حيث تواجه الحكومة ضغوطاً كبيرة لإقرار ميزانية عام 2026، وسط برلمان يعاني من انقسامات حادة.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة لوكورنو قد استمرت لمدة 14 ساعة فقط، قبل أن يتم الإعلان عن التشكيلة الجديدة.
وأكد لوكورنو أن أولويات الحكومة الحالية تتصدرها المصادقة على ميزانية 2026 قبل نهاية العام، بحسب ما نقلته "العربية نت".