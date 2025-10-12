العالم

تشكيل حكومي جديد في فرنسا.. "ليسكور" وزيراً للمالية

يواجه برلماناً منقسماً ويقود جهود إقرار ميزانية 2026
رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنو
رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنو رويترز
تم النشر في

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الأحد عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، شهدت إعادة تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً للمالية.

ويأتي تعيين ليسكور في وقت حرج، حيث تواجه الحكومة ضغوطاً كبيرة لإقرار ميزانية عام 2026، وسط برلمان يعاني من انقسامات حادة.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة لوكورنو قد استمرت لمدة 14 ساعة فقط، قبل أن يتم الإعلان عن التشكيلة الجديدة.

وأكد لوكورنو أن أولويات الحكومة الحالية تتصدرها المصادقة على ميزانية 2026 قبل نهاية العام، بحسب ما نقلته "العربية نت".

الحكومة الفرنسية
رئيس وزراء فرنسا
سيباستيان لوكورنو

