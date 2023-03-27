كوريا الشمالية تُطلق صاروخَيْن باليستيَّيْن باتجاه بحر اليابان

وقبل أيام، اتهمت الولايات المتحدة، الإثنين، صراحةً كلّاً من الصين وروسيا بـ "تشجيع" التجارب الصاروخية الكورية الشمالية من خلال منعهما مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على موقفٍ موحّد بشأن هذه القضية.