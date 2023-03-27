كوريا الشمالية تُطلق صاروخَيْن باليستيَّيْن باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، الإثنين، صاروخَيْن باليستيَّيْن ،حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخَيْن باليستيَّيْن باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.
وتأتي عملية الإطلاق الصاروخية هذه بعد أيام على استكمال سيول وواشنطن، الخميس، أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما في خمس سنوات.
وقبل أيام، اتهمت الولايات المتحدة، الإثنين، صراحةً كلّاً من الصين وروسيا بـ "تشجيع" التجارب الصاروخية الكورية الشمالية من خلال منعهما مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على موقفٍ موحّد بشأن هذه القضية.