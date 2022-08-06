"بكين": سندافع بحزم عن وحدة أراضينا ولن نسمح لأمريكا بإعادة سيطرة "قانون الغابة"

وأضاف، وفق روسيا اليوم: "إذا تم تجاهل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية فسوف يعود العالم إلى قانون الغابة، وستكون الولايات المتحدة أكثر تعجرفًا في معاملة الدول الأخرى من موقع القوة والسيطرة عليها، وخاصة على العديد من الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم".