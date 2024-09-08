مصر تدرس سحب سفيرها من "إسرائيل" بسبب "فيلادلفيا".. تفاصيل من "إعلام تل أبيب"!

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن "رد فعل المسؤولين المصريين، كان غاضبًا للغاية عندما قال نتنياهو للأمريكيين إن تل أبيب لا تحتاج لدور مصر أكثر في المراحل المقبلة من الصفقة، بعد أن طالبت القاهرة بالضغط عليه للخروج من محور فيلادلفيا".