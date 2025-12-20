"ذهب زمن الوجع".. الشرع يهنئ الشعب السوري برفع العقوبات عن البلاد
هنّأ الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، شعبه بهذا «اليوم التاريخي»، عقب رفع العقوبات بشكل كامل عن بلاده.
وقال الشرع، في مقطع فيديو صُوِّر على سفح جبل قاسيون ونُشر على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الشعب السوري العظيم، أتوجه إليكم بالتهنئة والشكر بمناسبة رفع العقوبات عن سوريا».
وأضاف: «اليوم هو أول يوم لسوريا بلا عقوبات، بفضل الله ثم بجهودكم وصبركم طوال 14 عامًا».
وتابع: «الشكر الجزيل لكل من ضحّى وصبر خلال فترة الثورة السورية المباركة، ولكل من استنشق الكيماوي، ولكل من هاجر وغادر أرضه، ولكل من غرق في البحار، ولدماء الضحايا التي روت هذه الأرض المباركة، حتى وصلنا إلى هذا النصر العظيم، الذي تُوّج – بفضل الله – برفع القيود عن سوريا بشكل كامل».
وأكد قائلاً: «أتوجه بالشكر الجزيل والخاص للرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، على استجابته لدعوة هذا الشعب السوري، كما أقدّر أعضاء الكونغرس لتقديرهم تضحيات الشعب السوري وتلبيتهم دعوته برفع العقوبات عن سوريا».
وأضاف: «والشكر موصول للرئيس رجب طيب أردوغان، والأمير محمد بن سلمان، والأمير تميم بن حمد آل ثاني».
وأردف: «كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي ساندت هذا الشعب السوري خلال فترة الحرب، وأسهمت أيضًا في رفع العقوبات عنه خلال العام الأخير».
وختم الشرع بقوله: «الشعب السوري العظيم، اليوم يومكم.. ذهب زمن الوجع وبدأ زمن البناء. يدًا بيد نبني هذا الوطن حتى نصل به إلى أعلى المراتب».