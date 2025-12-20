"ذهب زمن الوجع".. الشرع يهنئ الشعب السوري برفع العقوبات عن البلاد

وتابع: «الشكر الجزيل لكل من ضحّى وصبر خلال فترة الثورة السورية المباركة، ولكل من استنشق الكيماوي، ولكل من هاجر وغادر أرضه، ولكل من غرق في البحار، ولدماء الضحايا التي روت هذه الأرض المباركة، حتى وصلنا إلى هذا النصر العظيم، الذي تُوّج – بفضل الله – برفع القيود عن سوريا بشكل كامل».