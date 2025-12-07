ارتفاع حصيلة قصف كالوقي إلى 114 قتيلًا بينهم 63 طفلًا.. واستهداف لروضة ومستشفى بمسيّرة

أعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان في السودان، ارتفاع عدد ضحايا القصف بطائرة مسيّرة على مدينة كالوقي إلى 114 قتيلًا، بينهم 63 طفلًا، إضافة إلى 71 جريحًا، بعضهم في حالة حرجة.
وقالت السلطات إن الهجوم نُفذ باستخدام طائرة مسيّرة إستراتيجية أطلقت أربعة صواريخ أصابت روضة أطفال ومستشفى ومناطق سكنية مكتظة بالسكان، مضيفةً أنه تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات خارج المدينة بسبب ضعف الخدمات الطبية في كالوقي.
واتهمت الحكومة قوات الحركة الشعبية – جناح عبدالعزيز الحلو – بالتنسيق مع قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانبين حتى الآن.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم كردفان، ضمن الحرب المستمرة في البلاد منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى وملايين النازحين داخليًا وخارجيًا.