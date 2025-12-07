ارتفاع حصيلة قصف كالوقي إلى 114 قتيلًا بينهم 63 طفلًا.. واستهداف لروضة ومستشفى بمسيّرة

أعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان في السودان، ارتفاع عدد ضحايا القصف بطائرة مسيّرة على مدينة كالوقي إلى 114 قتيلًا، بينهم 63 طفلًا، إضافة إلى 71 جريحًا، بعضهم في حالة حرجة.