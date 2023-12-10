مجلس "حكماء المسلمين" يرحب بقرار البرلمان الدنماركي بتجريم حرق المصحف

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، أقر البرلمان الدانماركي قانونًا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية، ويحظر عمليًا إحراق المصحف، بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية غضبًا في العالم الإسلامي.