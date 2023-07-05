"لا كهرباء لا ماء لا شيء".. ما حجم الدمار الذي خلفته إسرائيل في مخيم جنين؟

واتهمت سهام النعجة جيش الاحتلال بسرقة أموال وذهب من شقتها، ولم يرد الجيش فورًا على طلب "فرانس برس" التعليق على الاتهام، لكنه كان قد أعلن في بيان سابق أن "قواته صادرت كمية كبيرة من أموال الإرهاب".