ترامب: الانتخابات الرئاسية ستشكل تحولًا في التاريخ الأمريكي

وانتقد ترامب ما قال إنها خطط صينية لتجميع سيارات في المكسيك وبيعها للأمريكيين، قائلًا: "لن يتمكنوا من بيع تلك السيارات إذا تم انتخابي.. إذا لم يتم انتخابي؛ سيشكل ذلك مجزرة بحق البلاد، وهذا أقل ما في الأمر. لن يبيعوا تلك السيارات".