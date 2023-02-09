فريق إنقاذ فلسطيني يتوجه إلى تركيا وسوريا لإغاثة منكوبي الزلزال

غادر الأراضي الفلسطينية، اليوم (الخميس)، فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، متوجهًا إلى سوريا وتركيا، للمساهمة في أعمال البحث وإنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين.
وأوضح مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون عماد الزهيري، أن الفريق يضم 73 فرداُ، سيتوجه قسم منهم إلى سوريا وقسم آخر إلى تركيا، ويحمل الوفد معه بعض المساعدات الطبية.
وأضاف أن الوفد يضم أطباء ومسعفين وخبراء في عمليات الإنقاذ يعملون في هذا المجال منذ خمس سنوات، ولديهم الخبرات الكافية للتعامل مع الكوارث الطبيعية، وفقاً لـ"رويترز".
من جهته، أعرب ر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن دولة فلسطين على استعداد لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تقديم يد العون للأشقاء في كل من تركيا وسوريا.