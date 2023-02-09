فريق إنقاذ فلسطيني يتوجه إلى تركيا وسوريا لإغاثة منكوبي الزلزال

من جهته، أعرب ر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن دولة فلسطين على استعداد لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تقديم يد العون للأشقاء في كل من تركيا وسوريا.