تايوان: المواجهة المسلحة مع الصين ليست "خيارًا على الإطلاق"

يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال، في الثاني من أكتوبر الجاري، إنه لا يرى غزوًا صينيًّا وشيكًا لتايوان؛ لكنه أضاف أن الصين تحاول إقامة "وضع طبيعي جديد" من خلال أنشطتها العسكرية حول الجزيرة.