"أردوغان": التسرُّع في إعلان نتائج الانتخابات اغتصاب لإرادة الشعب

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد أن التسرع في إعلان نتائج الانتخابات التي جرت اليوم في البلاد يعني اغتصابًا لإرادة الشعب، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".