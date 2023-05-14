"أردوغان": التسرُّع في إعلان نتائج الانتخابات اغتصاب لإرادة الشعب

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد أن التسرع في إعلان نتائج الانتخابات التي جرت اليوم في البلاد يعني اغتصابًا لإرادة الشعب، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، كتب أردوغان على "تويتر": "عملية فرز الأصوات مستمرة، وأي محاولة لإعلان النتائج بسرعة هي اغتصاب للإرادة الوطنية".
ودعا "خصومه وأصدقاءه" إلى أن يبقوا إلى جانب صناديق الاقتراع مهما حدث، ريثما يتم إعلان النتائج بشكل رسمي.
وجاءت تصريحات أردوغان في ظل تضارب الأرقام الأولية بشأن نتائج الانتخابات، فبينما تُظهر أرقام وسائل الإعلام الحكومية تقدُّمه تُبيِّن أرقام وسائل إعلام المعارضة تقدُّم مرشح تحالف "الأمة" المعارض كمال كيليجدار أوغلو.
وأشارت النتائج الأولية وفق وكالة أنباء الأناضول إلى تصدُّر أردوغان السباق، لكن الفارق يتقلص بشكل مستمر لصالح منافسه كيليجدار أوغلو.
وكتب كيليجدار أوغلو على "تويتر" قبل حديث أردوغان: "نحن متصدرون"، كما ذكر قادة في المعارضة أن مرشحهم متقدم في النتائج الأولية؛ بما يؤهله لكي يكون الرئيس الجديد في البلاد.
ولم تُسجَّل أحداث تذكر خلال يوم الانتخابات، كما ذكرت الهيئة المشرفة عليها، لكن التوتر طغى على أحاديث المرشحين بعد إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات.
وأطلق أردوغان وكيليجدار أوغلو تصريحات تدعو إلى حماية الصناديق؛ وهو ما يُظهر شكوكًا لدى كلا الطرفَين.