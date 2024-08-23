استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال على وسط وجنوب غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، أن أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وجُرِح عدد آخر في قصف إسرائيلي على تجمعات للفلسطينيين في منطقة الحاوز بمدينة خان يونس جنوب القطاع.