"الأغذية العالمي" يطالب بتمويل قيمته 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع المتصاعدة

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنّ التمويل البالغ 16.9 مليار دولار من شأنه أن يسمح للمنظمة بإطعام 123 مليون شخص من أكثر الناس جوعًا على مستوى العالم في عام 2025.