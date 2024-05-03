بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات "تأتي في أعقاب تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين خلال العام الماضي، وبعد حزمة عقوبات سابقة فرضتها المملكة المتحدة في فبراير/شباط"، حسب ما ذكر موقع "العربية نت" الإخباري.